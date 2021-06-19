Сегодня изменится схема движения транспорта в центре Петрозаводска

Участок одной из улиц будет полностью перекрыт из-за реконструкции улицы Куйбышева, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В районе пересечения улицы Кирова – набережной Варкауса — Ленинградской улицы планируются работы по реконструкции улицы Куйбышева.

Начнется обустройство инженерных сетей и строительство кольцевого пересечения улиц Кирова, Ленинградская, Куйбышева и набережной Варкауса.

На отдельных участках дороги будет ограничен проезд и запрещена остановка машин.

С 20 июня в районе реконструкции дороги изменится схема движения транспорта:

Участок Озерного переулка от въезда на территорию ЖК «Аквамарин» до улицы Кирова будет полностью перекрыт. Ограничат въезд к жилому комплексу с набережной Варкауса.

Объехать участок можно будет следующим образом: Московская улица – Октябрьский проспект – Ленинградская улица.

Запретят остановку ТС:

- на Ленинградской улице от улицы Кирова до Октябрьского проспекта,

- на Октябрьском проспекте от Ленинградской до Московской улиц,

- на Московской улице от Октябрьского проспекта до набережной Варкауса,

- на набережной Варкауса от Московской до Ленинградской улиц.

Этот проект подразумевает реконструкцию существующей части автодороги от проспекта Ленина до улицы Малой Слободской и ее продолжение до набережной Варкауса.

По прогнозам магистраль разгрузит улицу Кирова, улучшит транспортное сообщение, в том числе с БСМП, инфекционной больницей и жилыми кварталами.

На участке планируется мост через реку Неглинку, разворотное кольцо в районе Ленинградской улицы, дополнительные остановочные пункты и светофоры.