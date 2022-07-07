Глава Петрозаводска намерен снести заборы на набережной

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что собирается избавить город от заборов, которые преграждают подходы к берегу Онего.

На своей странице в соцсети Владимир Любарский подвел итоги опроса о продлении и благоустройстве Онежской набережной, в котором приняли участие более пяти тысяч семисот человек.

По словам Любарского, большинство участников голосования выступили за продление набережной.

"Для того, чтобы объединить Онежскую набережную и набережную Варкауса в единую прогулочную зону, предстоит в первую очередь избавиться от заборов, которые преграждают подходы к берегу Онего. Мы уже выходим на собственников многочисленных объектов недвижимости, расположенных в прибрежной полосе. Теперь благодаря вашей поддержке у администрации появился ещё один весомый аргумент", - сказал глава города.