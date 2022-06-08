Глава Петрозаводска нашел источник вони на Ключевой

После многочисленных жалоб жителей Ключевой на неприятный запах сотрудники АО «ПКС-Водоканал» устранили излив канализации, сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский.

На своей странице в соцсети Владимир Любарский сообщил, что с наступлением жары ему стало поступать большое количество жалоб от жителей Ключевой на неприятный запах.

«Находимся на постоянной связи с АО „ПКС-Водоканал“. Вчера вечером коллеги устранили излив канализации в районе 5-го Родникового проезда в Сайнаволоке. Ранее закрыли порядка десяти колодцев, на которых отсутствовали люки», — сообщил по ситуации Любарский и попросил сообщать об открытых колодцах в ЕДДС по телефону «051».

Ранее сообщалось, что жители Ключевой жалуются в соцсети, что не могут дышать от вони, которая каждый год летом появляется у них в микрорайоне.