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Глава Петрозаводска нашел источник вони на Ключевой

Новости. Общество
10:38, 05 Июля 2022
фото: © Администрация Петрозаводска (коллаж © «Столица на Онего»)

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После многочисленных жалоб жителей Ключевой на неприятный запах сотрудники АО «ПКС-Водоканал» устранили излив канализации, сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский.

На своей странице в соцсети Владимир Любарский сообщил, что с наступлением жары ему стало поступать большое количество жалоб от жителей Ключевой на неприятный запах.

«Находимся на постоянной связи с АО „ПКС-Водоканал“. Вчера вечером коллеги устранили излив канализации в районе 5-го Родникового проезда в Сайнаволоке. Ранее закрыли порядка десяти колодцев, на которых отсутствовали люки», — сообщил по ситуации Любарский и попросил сообщать об открытых колодцах в ЕДДС по телефону «051».

Ранее сообщалось, что жители Ключевой жалуются в соцсети, что не могут дышать от вони, которая каждый год летом появляется у них в микрорайоне.

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