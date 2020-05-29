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Глава Петрозаводска навела порядок в парке Сенаторка (ФОТО)

Новости. Общество
14:16, 30 Мая 2020
фото: Администрация Петрозаводска
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Глава столицы Карелии Ирина Мирошник вместе с сотрудниками администрации города провели субботник в районе парка Сенаторка.

Более 30 мешков мусора собрали сегодня чиновники во время экологической акции, сообщили в мэрии.

"Конечно, Петрозаводск нуждается в уборке после зимнего периода. Даже здесь, в расширенном центре, очень много отходов - свалки пластика, бутылок уродуют облик нашего города. В июне от экологических акций мы перейдём к озеленению и благоустройству территорий, естественно с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований", - отметила Ирина Мирошник.

Как рассказали в мэрии, если горожане хотят сами провести субботник, то нужно обязательно согласовать это мероприятие с органами местного самоуправления, чтобы получить перчатки и мешки, а также рекомендации для соблюдения социальной дистанции в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции.

"Я приглашаю петрозаводчан в любой удобной форме – вместе с нами либо самостоятельно, но при поддержке администрации, - принять участие в наших экологических акциях", - сказала глава карельской столицы.

Актуальный список общественных территорий для проведения субботников можно найти на сайте и в группах администрации в социальных сетях.

Ранее сотрудники Минприроды Карелии вынесли 20 мешков мусора с берегов Лососинки.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2020-05-30 15:42:04
Дворники из них может и хорошие, но через чур высокооплачиваемые.
Игорь
2020-05-30 15:32:51
Хоть какая-то польза от неё есть ...
новый
2020-05-30 14:46:54
мишины земляки постоянно шастают в город и везде оставляют свои следы.
Вася
2020-05-30 14:35:14
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