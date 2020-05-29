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Сотрудники Минприроды Карелии вынесли 20 мешков мусора с берегов Лососинки (ФОТО)

Новости. Общество
09:44, 30 Мая 2020
фото: Минприроды Карелии/vk.com/mprrk10
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Представители министерства природных ресурсов и экологии провели субботник у реки Лососинка в Петрозаводске.

В преддверии Дня эколога сотрудники Минприроды вышли на субботник. С соблюдением ограничительных мер участники акции собрали более 20 мешков с мусором вдоль Лососинки и с территории вокруг детской площадки, недалеко от стадиона "Спартак".

В министерстве напомнили, Карелия участвует в реализации проекта "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология". В этом году в ресрублике будет убрано от мусора 143 км прибрежных полос водных объектов.

Уборку берегов пришлось отложить по причине соблюдения ограничительных мер по недопущению распространения коронавируса. Но уже с 25 мая по распоряжению Главы Карелии Артура Парфенчикова в Карелии разрешены субботники.

Группы должны быть не более 10 человек, обязательно использование средств индивидуальной защиты и соблюдение социального дистанцирования. Проведение субботников должно быть согласовано с органами местного самоуправления, уточнили в Минприроды республики.

Ранее сообщалось о старте субботников в Петрозаводске.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-30 10:33:13
Это враньё идёт в России десятками лет. Мусор должны убирать чернорабочие. Ежедневно, за деньги под неусыпным наблюдением усатого мастера с большими кулачищами. А вы, естественно, курить, бросать окурки, писать "умные" вирши и ставить машины на газоны. Цивилизация полудиких. :)
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