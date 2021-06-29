Глава Петрозаводска назвал причину затопления города в сильный дождь

После прошедших дождей «Служба заказчика» круглосуточно работает на сетях ливневой канализации в разных районах Петрозаводска.

На своей странице в соцсети Владимир Любарский написал, что на сегодняшний день на улицах Петрозаводска после дождя откачивают воду, очищая колодцы и устраняя засоры.

«Трудная ситуация с Перинатальным центром, вчера откачивали школу № 8 на Коммунистов, сейчас работаем у „Лотос Плазы“. Да, наши ресурсы ограничены, но с выпавшим объемом воды не справляются трубы метрового диаметра. Полная реконструкция ливневки — дорогой и очень сложный в исполнении проект. Продолжаем искать пути решения вместе с республикой с привлечением федеральных средств», — написал глава города и поехал на совещание премьер-министром Карелии Александром Чепиком и главным управляющим директором «ПКС» Александром Сафроновым.

Напомним, в минувший вторник, 29 июня, в Петрозаводске прошел сильный дождь и в результате многие улицы оказались затоплены.

Так, вода, прорвавшаяся из забитой ливневой канализации, затопила улицы и подвалы домов на Зареке.

Ночью затопило перинатальный центр в Карелии (ФОТО)