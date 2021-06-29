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Глава Петрозаводска назвал причину затопления города в сильный дождь

Новости. Общество
12:50, 30 Июня 2021
фото: © кадр из видео

После прошедших дождей «Служба заказчика» круглосуточно работает на сетях ливневой канализации в разных районах Петрозаводска.

На своей странице в соцсети Владимир Любарский написал, что на сегодняшний день на улицах Петрозаводска после дождя откачивают воду, очищая колодцы и устраняя засоры.

«Трудная ситуация с Перинатальным центром, вчера откачивали школу № 8 на Коммунистов, сейчас работаем у „Лотос Плазы“. Да, наши ресурсы ограничены, но с выпавшим объемом воды не справляются трубы метрового диаметра. Полная реконструкция ливневки — дорогой и очень сложный в исполнении проект. Продолжаем искать пути решения вместе с республикой с привлечением федеральных средств», — написал глава города и поехал на совещание премьер-министром Карелии Александром Чепиком и главным управляющим директором «ПКС» Александром Сафроновым.

Напомним, в минувший вторник, 29 июня, в Петрозаводске прошел сильный дождь и в результате многие улицы оказались затоплены.

Так, вода, прорвавшаяся из забитой ливневой канализации, затопила улицы и подвалы домов на Зареке.

Ночью затопило перинатальный центр в Карелии (ФОТО)

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Комментарии

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Leopol'd
2021-06-30 13:41:00
Если таких проблем не было раньше (десятки лет назад), а теперь есть, то возникает немало вопросов к строителям и проектировщикам. Объем воды и осадков радикально не менялся. А заливает "новые" территории, что строили "эффективные менеджеры"!
Изя
2021-06-30 13:56:08
Leopol'd, ???? . бабло пилили )))
David.
2021-06-30 13:45:41
Leopol'd, техренту и дворникам скажи спасибо! Это они всю зиму засыпают город тоннами песка. Теперь он благополучно забил немногочисленные дренажные трубы.
David.
2021-06-30 13:19:54
Все потому, что неучи строили городишко. Им на смену пришли еще хуже.Никто вообще водоотведением не занимается. :)
кир
2021-06-30 13:13:51
Отмазку любой может найти. Под городом надо строить тоннель для сточных вод, - сказал кот-гидролог.
Гость
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