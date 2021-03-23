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Глава Петрозаводска: "Нужны новые формы взаимодействия с людьми, особенно когда речь идет о ключевых вопросах городской жизни"

Новости. Политика
15:05, 24 Марта 2021
фото: © Николай Смирнов / Столица на онего
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В числе первоочередных задач, требующих широкого общественного обсуждения, Ирина Мирошник назвала реализацию нацпроекта "Демография" и проекта комплексной застройки, решение проблем транспортного обслуживания и уборки города.

В озвученном сегодня депутатам Петрозаводского городского Совета докладе о деятельности администрации в 2020 году глава Петрозаводска особое внимание уделила вопросу диалога с горожанами. Так, по словам Ирины Мирошник, в полную силу начала работу городская информационная платформа "Активный горожанин". Разработка данного ресурса – это одно из мероприятий проекта "Умный город", в котором Петрозаводск участвует в рамках соглашения с Минстроем Российской Федерации. В 20-м году на портале "Активный горожанин" прошли общественные обсуждения по различным вопросам, проведено рейтинговое голосование по отбору территорий для благоустройства. Диалог с горожанами также ведется на различных интернет-платформах, организовано информирование петрозаводчан об актуальных вопросах жизнедеятельности города в печатных, электронных и телевизионных СМИ.

"Поступающие в администрацию вопросы позволяют нам не только своевременно реагировать на возникающие точечные ситуации. Мы в онлайн-режиме видим, как повышается интерес к жизни города у петрозаводчан. Мы получали множество предложений и идей о том, как благоустроить наш город, как сделать его комфортнее, какие проекты должны быть реализованы для достижения этих задач. И этот обмен мнениями уже не умещается в узкие рамки сетевых сообщений и интернет-опросов, - сказала Ирина Мирошник. - Нам нужны новые формы взаимодействия с людьми, особенно в тех случаях, когда речь идет о ключевых вопросах городской жизни, способных порождать споры и конфликты".

По мнению Ирины Мирошник, собрать вместе людей разных взглядов и профессий способны такие форматы взаимодействия, как круглые столы или панельные дискуссии. Крайне важно, чтобы сами петрозаводчане могли обсуждать свои идеи и искать пути к компромиссам. В этом процессе должно быть место и общественникам, и профессионалам, и представителям делового сообщества. Учет всего многообразия подходов и взглядов на развитие города позволит значительно повысить качество принимаемых решений.

По итогам работы в 2020 году глава Петрозаводска предложила ряд тем, которые могли бы стать предметом обсуждения в ходе работы профильных дискуссионных площадок. В их числе - реализация нацпроекта "Демография", проект комплексной застройки, вопросы работы общественного транспорта и уборки города.

"Уважаемые депутаты, в Петрозаводске живут грамотные люди, которые хотят и могут участвовать в управлении городскими процессами. Петрозаводчанами движет любовь к своему городу и желание сделать его лучше. Предлагаю вам поучаствовать в создании и развитии новых дискуссионных площадок. Давайте дадим каждому неравнодушному и активному горожанину возможность реализовать себя как урбаниста и принять участие в решении нашей общей задачи - создании лучшего будущего для всех жителей города", - заключила Ирина Мирошник.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-03-24 16:01:55
Нужны не формы взаимодействия с людьми, а конкретные дела по улучшению жизни этих людей! А то что вы натворили в городе под всякими благовидными программами -это вредительство!
drug
2021-03-24 15:39:14
Ну вот и закончилось кино: "Побег из криминального Петрозаводска".
Побег закончился для всех по разному. Кто-то в тюрьму - а кто-то на повышение. Однако смешно и стыдно. Прошли 4 года управления городом. Стало еще хуже. Нас ждет еще ряд новых уголовных дел. Скоро поплывел асфальт и будут новые аресты. Как глупо и бестолково потрачены деньги. Почему у нас такая власть. Неужели всех чиновников деньги так сводят с ума.
David .
2021-03-24 15:47:04
drug, Потому, что нет выборов. Да первый и второй и даже третий- скорее всего будет плох, но потом система стабилизируется.
David .
2021-03-24 15:20:17
Тот случай, когда лучше молчать! Какие " круглые столы", какие " обсуждения"? Как у вас " общественные слушания" проходили? Это были позорные постановки! Доруководились со своими чересчур "активными" гражданами-застройщиками, превратили город своей хаотичной застройкой черт знает во что. Какая урбанистика? Какая " комфортная среда"? Какие профессионалы, если на выделенные деньги для ремонта моста через реку не можете составить грамотную документацию ( пусть там и адовы требования). И.тд и.т.п...
Решётка
2021-03-24 15:18:14
Ну насмешила!?! И про людей вспомнила!?!
театральный критик
2021-03-24 15:09:31
Полностью одобряю. Петрозаводск наш ! Я/МЫ ПЕТРОЗАВОДСК
zanoza
2021-03-24 15:59:29
театральный критик, какие Я/МЫ, такой и Петрозаводск :)
drug
2021-03-24 15:29:23
театральный критик, полностью согласен с вашими словами:
"ЯМЫ ПЕТРОЗАВОДСК".
Очень креативное название города и оценка работы существующей городской власти.
David .
2021-03-24 15:41:07
drug, :) +100
David .
2021-03-24 15:23:25
театральный критик, был один с поросячьей стрижкой все" брался и делал"... :)
Изя
2021-03-24 15:07:52
Уже отформатировалась . двое в тюрьме , один погиб , город в оградах и в грязи ))) :)
David .
2021-03-24 15:21:54
Изя, +100
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