Глава Петрозаводска: "Нужны новые формы взаимодействия с людьми, особенно когда речь идет о ключевых вопросах городской жизни"

В числе первоочередных задач, требующих широкого общественного обсуждения, Ирина Мирошник назвала реализацию нацпроекта "Демография" и проекта комплексной застройки, решение проблем транспортного обслуживания и уборки города.

В озвученном сегодня депутатам Петрозаводского городского Совета докладе о деятельности администрации в 2020 году глава Петрозаводска особое внимание уделила вопросу диалога с горожанами. Так, по словам Ирины Мирошник, в полную силу начала работу городская информационная платформа "Активный горожанин". Разработка данного ресурса – это одно из мероприятий проекта "Умный город", в котором Петрозаводск участвует в рамках соглашения с Минстроем Российской Федерации. В 20-м году на портале "Активный горожанин" прошли общественные обсуждения по различным вопросам, проведено рейтинговое голосование по отбору территорий для благоустройства. Диалог с горожанами также ведется на различных интернет-платформах, организовано информирование петрозаводчан об актуальных вопросах жизнедеятельности города в печатных, электронных и телевизионных СМИ.

"Поступающие в администрацию вопросы позволяют нам не только своевременно реагировать на возникающие точечные ситуации. Мы в онлайн-режиме видим, как повышается интерес к жизни города у петрозаводчан. Мы получали множество предложений и идей о том, как благоустроить наш город, как сделать его комфортнее, какие проекты должны быть реализованы для достижения этих задач. И этот обмен мнениями уже не умещается в узкие рамки сетевых сообщений и интернет-опросов, - сказала Ирина Мирошник. - Нам нужны новые формы взаимодействия с людьми, особенно в тех случаях, когда речь идет о ключевых вопросах городской жизни, способных порождать споры и конфликты".

По мнению Ирины Мирошник, собрать вместе людей разных взглядов и профессий способны такие форматы взаимодействия, как круглые столы или панельные дискуссии. Крайне важно, чтобы сами петрозаводчане могли обсуждать свои идеи и искать пути к компромиссам. В этом процессе должно быть место и общественникам, и профессионалам, и представителям делового сообщества. Учет всего многообразия подходов и взглядов на развитие города позволит значительно повысить качество принимаемых решений.

По итогам работы в 2020 году глава Петрозаводска предложила ряд тем, которые могли бы стать предметом обсуждения в ходе работы профильных дискуссионных площадок. В их числе - реализация нацпроекта "Демография", проект комплексной застройки, вопросы работы общественного транспорта и уборки города.

"Уважаемые депутаты, в Петрозаводске живут грамотные люди, которые хотят и могут участвовать в управлении городскими процессами. Петрозаводчанами движет любовь к своему городу и желание сделать его лучше. Предлагаю вам поучаствовать в создании и развитии новых дискуссионных площадок. Давайте дадим каждому неравнодушному и активному горожанину возможность реализовать себя как урбаниста и принять участие в решении нашей общей задачи - создании лучшего будущего для всех жителей города", - заключила Ирина Мирошник.