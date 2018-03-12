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Новости. Общество
12:15, 12 Марта 2018

Глава Петрозаводска объяснила, почему из холла Дворца творчества убрали аквариум

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Большой аквариум, который долгие годы стоял в холле Дворца творчества детей и юношества, перенесли в другое место, сообщила глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

Ранее стало известно, что в холле Дворца творчества больше нет аквариума, в котором жили рыбки, тритоны и черепахи.

Ситуацию журналистам прокомментировала в понедельник глава Петрозаводска.  

"Дело в том, что в этом аквариуме, по информации руководства Дворца творчества, размещенном в неподобающих условиях, с точки зрения организации света, видимо, и вентиляции, гибли рыбы. Поэтому решено перенести аквариум в более подходящее для этого место", - сказала Ирина Мирошник.

"Анализировать, как в течение 30 лет с этой ситуацией (справлялись), почему на нее не обращали внимания, я не могу. Но нынешнее руководство полагает, что в новом месте рыбы будут сохранять свою жизнь и активность, поэтому аквариум перенесен", - добавила она.

Куда перенесли аквариум, Мирошник не уточнила. Но судя по всему, речь идет о живом уголке, который работает на втором этаже учреждения.

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Комментарии

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Os
2018-03-12 12:52:35
А прудик с карасями там сохранился, или давно уже нет? Когда-то очень симпатично выглядел, хотя ухаживать за ним сложно.
елпидифор
2018-03-12 12:32:33
Полный непрофессионализм автора информации: у него, что языка нет спросить, куда конкретно перенесли аквариум?
Leopol'd
2018-03-12 13:35:59
елпидифор, +1
Мнение педагога-физика услышано. А теперь неплохо бы услышать мнение специалиста-аквариумиста. Причем с его же мнением о новом расположении аквариума.
Гость
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