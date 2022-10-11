Глава Петрозаводска ответил на вопросы жителей карельской столицы

В рамках проекта «ЦУР Объясняет» Владимир Любарский говорил о готовности коммунальных служб к зиме, освещении в городе и транспортной реформе.

Центр управления регионом республики Карелия продолжает серию прямых эфиров с участием глав районов и городских округов. В этот раз у жителей Петрозаводска была возможность задать вопросы главе города. Владимир Любарский ответил на вопросы о модернизации системы освещения, общественном транспорте и контроле за уборкой снега со стороны администрации.

Во время прямого эфира гость и ведущий обсудили одну из главных сезонных задач городской администрации — готовность служб к оперативной уборке снега. По словам главы города, компания «Кондопожское ДРСУ», с которой у администрации заключен договор, к зиме подготовилась.

«Наш нынешний контрагент обновил парк, обновил людские ресурсы. В два раза почти увеличилось количество людей, находящихся в штате. Это позитивные изменения. Но безусловно, будем следить, контролировать. Раз в неделю будем осуществлять промежуточный контроль внезапный призванными силами городской администрации с последующим отчетом горожанам и с принятием каких-либо пожеланий от граждан напрямую или через ЕДДС», — заявил Владимир Любарский.

Напомним, что ЕДДС Петрозаводска — 051.

Еще одной приоритетной задачей для города в зимний период является уличное освещение.

«Благодаря республиканской помощи порядка 120 миллионов, часть средств пошла на модернизацию освещения. Целый ряд улиц, которые не освещались никогда, были приведены в этой ситуации в порядок. Здесь предстоит сделать еще многое, очень многое. Но это является предметом нашего повседневного интереса, повседневной работы в пределах тех финансовых возможностей, которые есть в городском бюджете», — утверждает градоначальник.

Летом Петрозаводск получил субсидию Правительства Карелии, выделенную по инициативе Главы региона на социально-экономическое развитие города. 1,4 млрд рублей направлены на решение первоочередных задач. Часть средств ушла на приобретение троллейбусов в городской троллейбусный парк.

Владимир Любарский также отметил, что к реформе общественного транспорта Петрозаводска привлекли специалиста, который помог решить подобную проблему в других городах.

«Она [реформа]не является революционной. Но самое главное, что наши предположения, что троллейбус имеет право на существование, и он должен оставаться — подтвердились. Дальше мы уведомляем нынешних партнеров и перевозчиков о расторжении существующих на этот момент отношений, потому что это позволит перейти на регулируемый тариф. Но ключевой задачей транспортной реформы мы видим: соблюдение графика, соблюдение маршрута, частотность перемещения и так далее. То есть то, что является первичным запросом у горожан».

Глава администрации Петрозаводского городского округа Владимир Любарский во время прямого эфира ответил на десяток вопросов от жителей республики. Если ваш вопрос не прозвучал во время прямого эфира, ответ на него будет дан в соцсетях.

Полностью эфир можно посмотреть здесь https://vk.com/video-134397408_456242484.

Напомним, «Объясняет ЦУР» — информационный проект, в котором эксперты отвечают на волнующие граждан вопросы о здравоохранении экономике, образовании, социальной защите и других жизненно важных направлениях.