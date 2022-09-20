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Глава Петрозаводска побывал в отремонтированной школьной столовой, где «кормят как в ресторане»

Новости. Общество
16:45, 22 Сентября 2022
фото: © Владимир Любарский / ВК

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Владимир Любарский вместе с председателем Петросовета Надеждой Дрейзис побывали в школе № 12, где заканчивается ремонт пищеблока.

По словам Владимира Любарского, пищеблок школы № 12 вместе с залом для питания этим летом начали масштабно реконструировать на средства субсидии, выделенной правительством Карелии. Помещения отвечают всем санитарным нормам — их сделали с учетом потока школьников.

«Дети и сами отмечают, что стало гораздо лучше — свежий ремонт, новая мебель и умывальники, современные сушилки для рук. А главное — на собраниях родители передают слова учеников — кормят, говорят, как в ресторане», — написал глава города на своей странице.

Как отметил Любарский, качество еды зависит от многих факторов — немаловажно, чтобы оборудование было современным, а поварам на кухне было комфортно работать. Еще в прошлом году мы закупили в 12-ю школу новые холодильники, посудомоечную машину, овощерезательные привода, пароконвектор, пароварочный котел, электросковороду, электроплиту с варочным шкафом… Часть оборудования уже функционирует, остальное монтируется.

Работы, как пообещал руководщитель Петрозаводска, ООО «РК Основа» обещает закончить уже в ближайшее время. Сейчас, в частности, завершается монтаж системы вентиляции. Также остались небольшие работы в холодном цеху на первом этаже.

«Рад был слышать от директора Татьяны Богдановой о том, что с подрядчиком руководство школы нашло полное взаимопонимание. К сожалению, в Петрозаводске так бывает не всегда, но это очень важно, ведь все эти старания направлены на одно — чтобы детям в школе было комфортно. Обязательно поблагодарим сотрудников компании за ответственное отношение к работам», - написал Владимир Любарский.

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