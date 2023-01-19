Глава Петрозаводска посоветовал горожанам ходить в музей, а не лезть в интернет

Владимир Любарский поделился впечатлениями от похода на выставку художника Аркадия Морозова.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский посетил выставку «Личное дело» карельского художника Аркадия Морозова, открывшуюся в Городском выставочном зале. Самого художника не стало в 2021 году.

По словам Владимира Любарского, его часто приглашают на подобные мероприятия, хоть он и не является близким к изобразительному искусству человеком. Поэтому он предпочитает не говорить об искусстве в силу обязанностей, а на выставки ходить как посетитель.

«Но сегодня захотелось прийти на открытие: увидел в биографии Аркадия Ивановича что-то близкое… Например, он был родом из Ленинграда, как и моя мама… А еще — оказалось, что я был знаком с его работами через сценографию: он создавал декорации и костюмы к нескольким спектаклям театра „Творческая мастерская“, например, к „Женитьбе“ и „Гарниру для ноги с носом“», — рассказал градоначальник на своей странице в соцсети.

Работы мастера находятся в собраниях многих музеев и галерей, но в Городском выставочном зале были представлены картины из разных коллекций, в том числе семейной.

Владимир Любарский поблагодарил всех, кто хранит наследие Аркадия Морозова.

«Советую горожанам посмотреть экспозицию. Конечно, кому-то проще залезть в интернет и изучить всё там, но „сетевой слепок“ работ точно не отразит всё то, что хотел сказать Аркадий Морозов. А сказал он очень многое», — заметил глава города.