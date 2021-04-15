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Спортивная площадка и живая ель появятся в Машезерском сквере в Петрозаводске

Новости. Общество
18:40, 15 Апреля 2021
фото: © Администрация Петрозаводска
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Помимо Машезерского сквера еще две общественные территории в столице Карелии будут благоустроены к началу осени.

В администрации города рассказали о выездном совещании, которое в Машезерском сквере провела Ирина Мирошник в рамках программы «Формирование комфортная городская среда». Участие во встрече приняли представители инициативной группы, подрядной организации и специалисты комитета ЖКХ.

 — Машезерский сквер в свое время был благоустроен и очень востребован жителями города. Рядом большая школа и живет очень много маленьких детей, с которым родители с удовольствием гуляют. Но уже требуется современное звучание территории. Поэтому горожане проголосовали за благоустройство сквера, — сказала Ирина Мирошник. — В ближайшее время подрядчик приступит к работам. И уже в летний период петрозаводчане смогут воспользоваться обновленным и благоустроенным сквером.

22 марта 2021 года с ООО «Контрейд» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству трех общественных территорий: пляж Пески, парк Каменный Бор, Машезерский сквер. Срок сдачи объектов — 1 сентября.

В Машезерском сквере планируется устройство спортивной площадки с установкой десяти уличных тренажеров, замена части существующего игрового оборудования детской игровой площадки, оборудование зоны отдыха со скамейками, диванами-качелями, цветочными вазонами и урнами, отсев пешеходных дорожек. Кроме того, будет посажена натуральная ель для проведения новогодних мероприятий.

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