Глава Петрозаводска предлагает горожанам заняться творчеством с нейросетью

Владимир Любарский запустил конкурс «Новогодний Петрозаводск глазами нейросети».

Мэр города объявил о запуске конкурса рисования. Об этом Владимир Любарский пишет на своей странице в соцсети.

«Друзья, умеете рисовать? Если нет – ничего страшного. Технологии развиваются так быстро, что создать шедевр может даже тот, кто не в силах начертить прямую линию без линейки или круг без циркуля. Рисовать теперь можно с помощью нейросети – в Интернете можно найти кучу разных сервисов. Вводишь в окошке описание человека или местности вокруг – а искусственный интеллект выдает изображение. Чем точнее описание – тем подробнее картинка. Иногда получается довольно занятно», - пишет глава Петрозаводска.

Любарский считает, что не обращать внимание на новые умения искусственного интеллекта нельзя: надо идти в ногу со временем.

«Предлагаю горожанам поучаствовать в конкурсе «Новогодний Петрозаводск глазами нейросети». Победителя выберу сам. Лучший подарок – сами знаете, что) Но в нем будут настоящие иллюстрации, не «искусственные»», - отметил мэр.

Глава Петрозаводска предлагает работы и их описание оставлять до 8 января включительно в комментариях к своему посту.