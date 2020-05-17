Глава Петрозаводска присоединилась к флешмобу "Надень маску"

Ирина Мирошник вместе с сотрудниками администрации города стали участниками флешмоба #НаденьМаскуКарелия.

В мэрии напомнили, что с 12 мая в Петрозаводске введен обязательный масочный режим. Маски необходимо использовать при посещении магазинов, аптек, медицинских организаций, гостиниц, троллейбусов, органов власти и других мест.

"Маска - это самый простой и эффективный способ оградить себя и окружающих от опасного вируса. В сложившейся эпидемиологической ситуации убедительно прошу всех петрозаводчан соблюдать масочный режим. Это поможет нам как можно скорее вернуться к обычному ритму жизни", - сказала Ирина Мирошник.

Как сообщили в мэрии, сотрудники администрации Петрозаводска уже не первую неделю используют маски как на своих рабочих местах, так и во время выездов на объекты благоустройства и ремонта. Масочный режим соблюдается и в ходе общения с партнерами, встречи с которыми нельзя перевести в дистанционный режим.

Глава Карелии Артур Парфенчиков стал участником флешмоба еще в начале апреля.