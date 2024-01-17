В школе трудятся несколько десятков человек, часть работ уже выполнена.

Вместе с руководителем комитета социального развития Екатериной Реутовой глава Петрозаводска проинспектировала ремонт школы № 3 на Ключевой. Об этом Инна Колыхматова сообщила в личном профиле.

По ее словам, работы с прошлого года здесь ведет ООО «Атриум+».



«Первый этап масштабных работ компания должна была завершить 31 декабря, но справилась досрочно. Он включал в себя капитальный ремонт кровли и демонтаж старых теплиц на прилегающей территории», — рассказала градоначальница.



Второй этап начался в сентябре. Мэр подчеркнула, что он подразумевает еще больший перечень непростых работ — демонтаж перегородок и стяжек полов внутри здания, замену стеклопакетов и входных дверей, ремонт крыльца, устройство фасада, а также усиление контура здания металлическими обоймами и усиление фундамента.



«В школе трудятся несколько десятков человек, часть работ уже выполнена. С фасадом, например, уже закончили, снесли большую часть перегородок. Этот непростой этап капремонта школы по контракту завершится в конце августа. А следом третий этап — чистовая отделка. Чтобы к нему приступить, необходимо найти финансирование. В этом направлении работаем», — отметила Инна Колыхматова.



Кроме того, в администрации обдумывают возможность организации на стадионе зимнего катка.

«На Ключевой его сейчас нет, дело важное. Но к этому вопросу вернемся, скорее всего, после того, как дети придут в обновленную школу. При поддержке регионального правительства делаем все, чтобы это произошло как можно быстрее», — заявила Инна Колыхматова.