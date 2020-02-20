890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Заяц укусил жительницу Карелии 3
Сегодня 09:58
Уникальные кадры мощной вспышки в небе над Карелией появились в Сети (ВИДЕО)
Сегодня 08:20
Водитель автобуса, в наркотическом опьянении катавший пассажиров по Петрозаводску, выдворен из страны
Сегодня 11:13
Трое жителей Карелии принесли работодателям "липовые" больничные 2
20.02.2020 18:00
Ученый РАН объяснил вспышку в небе над Карелией
Сегодня 13:04

Глава Петрозаводска прокомментировала ситуацию с директором, пристыдившей ученицу за толстые ноги

Новости. Общество
15:18, 21 Февраля 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

Ирина Мирошник прокомментировала инцидент в школе №5, где директор пристыдила ученицу в короткой юбке за "толстоватые ноги".

"Считаю, что подобные высказывания в адрес обучающихся недопустимы, - сказал Иирина Мирошник. - Проводится служебная проверка, по итогам которой будет принято решение о привлечении директора к дисциплинарной ответственности. С учетом того, что события были двухлетней давности и руководитель вскоре после инцидента принесла свои извинения, считаю чрезмерным до получения выводов комиссии ставить вопрос об увольнении директора".

Напомним, в редакцию "Столицы на Онего" прислали видео, на котором запечатлено, как директор одной из школ Петрозаводска, разговаривая с ученицей 8 класса, позволяет нелицеприятные для подростка высказывания относительно ее внешности. Мама девочки, которую директор в оскорбительной форме отчитала за короткую юбку, сообщила, что этот инцидент произошел в 2018 году. Ранее она его не придавала огласке, потому что боялась, что дочери не дадут спокойно доучиться.

Опубликованное видео, где директор говорит школьнице, что у нее "толстоватые ноги" и в короткой юбке она выглядит "пошло и некрасиво", вызвало большой общественный резонанс как в Карелии, так и за ее пределами.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
житель+
2020-02-21 15:55:39
Вот здесь должен поддержать, что не надо затыкать рот учителю и делать из этого шоу. Если правильное и объективное замечание надо сказать спасибо. Другие будут смеяться,но молчать. Ребенок получит еще более тяжелую душевную травму.Оставьте директора в покое. А мама у девочки небольшого ума - зациклившись на этом и опозорив дочь на всю республику. Пусть худеет и будет,что показать.
Гостья
2020-02-21 16:21:21
житель+,

Замечание правильное, но только не в такой форме и не в таком менторском уничижительном тоне, который на сегодня становится нормой в учебных заведениях и не только в общеобразовательных.
Гостья
2020-02-21 16:09:56
житель+,

Ну да, а потом в экскортницы с ботоксными губами, да подороже продать себя звездам футбола... :)
Вася
2020-02-21 16:05:27
житель+, Тута не худеть надо,а одеваться по человечьи,что б людей не тошнило.
Гостья
2020-02-21 15:47:38
Ну что скажешь, кадровая политика на "высоком" уровне как в самой мэрии, так и в подведомственных ей учреждениях.
новый
2020-02-21 15:33:40
Рекламного агента Фукса в очередной раз высмеяли в соцсетях. Рассказывал байки, что якобы по этому поводу в качестве эксперта его приглашали в Москву на Первый канал, но он отказался. Вот кому в Москве нужны рекламные агенты и по совместительству театральные критики ? Там своих переизбыток.
Вася
2020-02-21 15:29:04
О себе бы подумала,а не о ногах,мосты даже годами не могут подлатать,все памятники строят.
zanoza
2020-02-21 15:25:56
"Своих училок" не сдаёт, решила ограничится дисциплинарной ответственностью. Ну а про проф.непригодность речи не идёт,кто без греха :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.02.2020, 12:18
Стали известны результаты анализов студента, госпитализированного в Петрозаводске с подозрением на коронавирус
15.02.2020, 10:32
У Железнодорожного вокзала в Петрозаводске теперь можно припарковаться только за деньги (ФОТОФАКТ)
14.02.2020, 06:40
Директору школы Петрозаводска, пристыдившую ученицу за толстые ноги, грозит увольнение
17.02.2020, 17:35
Захватившие лесное озеро в Карелии бизнесмены набросились на рыбаков с пистолетом
17.02.2020, 17:15
Как захватили лесное озеро в Карелии
15.02.2020, 17:49
"Вы стройте у себя рядом с домом! Вы почему рядом с нашими домами строите?"

Аналитика

Сегодня 15:28
Обществоведение
Республика Карелия как детище заместителя Дзержинского
"Столетие" республики оказалось придумано ее властями для привлечения в регион федеральных средств.
Борьба с немым убийцей
Сегодня 13:58
Элиссан Шандалович: "Северные надбавки с первого дня работы – важная мера поддержки молодежи"
20.02.2020 17:19
"Сегежа будет дышать чистым и свежим воздухом" 1
20.02.2020 16:53
"Мы должны определиться, во что верим!" 6
20.02.2020 11:16
Вся аналитика

Чтиво

20.02.2020 15:02
Без политики
Костная клиника: кровь почистили - и вдруг отступил былой недуг
Метод внутривенной лазерной очистки крови (ВЛОК) часто называют "волшебной пилюлей" для организма.
Что подарить мужчинам на 23 февраля
20.02.2020 14:44
Историки разошлись в памятных датах 5
19.02.2020 12:31
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Олег Реут о предстоящих поправках в Конституцию
19.02.2020 16:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»