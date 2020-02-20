Глава Петрозаводска прокомментировала ситуацию с директором, пристыдившей ученицу за толстые ноги

Ирина Мирошник прокомментировала инцидент в школе №5, где директор пристыдила ученицу в короткой юбке за "толстоватые ноги".

"Считаю, что подобные высказывания в адрес обучающихся недопустимы, - сказал Иирина Мирошник. - Проводится служебная проверка, по итогам которой будет принято решение о привлечении директора к дисциплинарной ответственности. С учетом того, что события были двухлетней давности и руководитель вскоре после инцидента принесла свои извинения, считаю чрезмерным до получения выводов комиссии ставить вопрос об увольнении директора".

Напомним, в редакцию "Столицы на Онего" прислали видео, на котором запечатлено, как директор одной из школ Петрозаводска, разговаривая с ученицей 8 класса, позволяет нелицеприятные для подростка высказывания относительно ее внешности. Мама девочки, которую директор в оскорбительной форме отчитала за короткую юбку, сообщила, что этот инцидент произошел в 2018 году. Ранее она его не придавала огласке, потому что боялась, что дочери не дадут спокойно доучиться.

Опубликованное видео, где директор говорит школьнице, что у нее "толстоватые ноги" и в короткой юбке она выглядит "пошло и некрасиво", вызвало большой общественный резонанс как в Карелии, так и за ее пределами.