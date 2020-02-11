Директор школы Петрозаводска пристыдила ученицу за толстые ноги (ВИДЕО)

Директор школы Петрозаводска вызвала ученицу к себе в кабинет и пристыдила ее за слишком короткую юбку, которая прикрывает только "ляжки", показывая "толстоватые ноги" и "формы, вызывающие иронию".

В редакцию "Столицы на Онего" прислали видео, на котором запечатлено, как директор одной из школ Петрозаводска, разговаривая с ученицей 8 класса, позволяет нелицеприятные для подростка высказывания относительно ее внешности.

Как объяснила мама девочки, которую директор в оскорбительной форме отчитала за короткую юбку, этот инцидент произошел в 2018 году.

"Это произошло с моим ребенком, - пояснила Анна (имя изменено – ред.) - Мы были в 8 классе. Это было в 2018 году. Я не давала огласки произошедшему, потому что хотела, чтобы мой ребенок доучился. Меня вызывали в школу. Директор не знала, что у меня есть видео, говорила, что мой ребенок плохой, лжец. А когда я сказала, что у меня есть видео из кабинета, и сказала, что на видео, она попросила прощения. После этого я не стала никуда обращаться, а видео так и сохранилось. Дочка уже ушла, сейчас учится в другом учебном заведении. Я честно скажу, как только узнали про это видео, стало понятно, что на ребенка наговаривают. Когда все отстали от моего ребенка, она стала хорошо учиться. Я успокоилась, главное, чтобы мой ребенок доучился. Сейчас я решила придать видео огласке, потому что в школе учатся дети моих друзей и знакомых, которые тоже жалуются на директора. Она продолжает себя неуважительно вести как с учениками, так и с педагогами. Многим пришлось уйти из этой школы из-за директора".

Отметим, что на видео девочка записала, как директор нелицеприятно и оскорбительно высказывалась относительно ее внешнего вида.

- Ну-ка, заходи сюда, - строго и громко сказала директор. - Иди туда. Я хочу сказать тебе, что такие юбки носят обычно девушки с очень хорошими формами. А у тебя такая форма, которая вызывает иронию какую-то. Толстоватые ноги.

- И что, - парировала ученица.

- Ну, толстоватые. Это пошло и некрасиво, я тебе еще раз говорю.

Далее директор вышла из себя, потребовав у ученицы назвать имя и номер телефона родителей. В кабинет для беседы также были приглашены социальный педагог и школьный инспектор по воспитательной работе, которые должны были провести беседу с непокорной ученицей, позволившей себе надеть такую короткую юбку.

А пока приглашенные шли, директор успела наговорить еще массу "комплиментов" восьмикласснице, назвав ее в диалоге "нахалкой" и посоветовав "не строить из себя крутую".

"Знаешь, девочка, что я хочу сказать, вот так, как ты сейчас себя пытаешься вести: бравируя и нагло. Это твоя защитная реакция. На самом деле ты еще маленькая, очень глупенькая девочка. А хочешь показать, что ты вся такая. Смотри, наклеила ногти, которыми только в ушах ковыряться и серу выковыривать. Одела эту несимпатичную юбку. Здесь школа, понимаешь. Ходи к маме в кафе так в час пик вечером. В школе есть положение по деловой форме одежды, ты его нарушаешь..."

"Завтра я приду лично и проверю, в какой ты будешь юбке. Я говорю тебе очень серьезно. Мы вместе с тобой поедем домой и будем переодеваться. Потому что в кафе в час пик между стойками хорошо так... В такой юбке не стоит ходить в школу, показывая свои ноги совсем не формы манекенщицы".

На что ученица ответила, что директор сама женщина и тоже носить юбку, показывая ноги.

"У меня закрыты ноги, а у тебя оголены ляжки", - уточнила директор.

"Вся школа так ходит", - пыталась оправдаться девочка.

"А ты в зеркало-то на себя смотришь. Видимо, плохо смотришь. Не видишь, что не идет тебе так", - продолжала нападки директор, а потом и вовсе закричала, ударила по столу и пожаловалась пришедшим в кабинет коллегам, что "эта нахалка довела ее до белого накала".