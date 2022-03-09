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Глава Петрозаводска рассказал, где находится самый старый памятник в городе

Новости. Общество
13:00, 20 Марта 2022
фото: со страницы главы Петрозаводска Владимира Любарского

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Владимир Любарский совершил очередной экскурс в историю Петрозаводска и рассказал о самом старом памятнике города.

Знаете ли вы, где находится самый старый памятник в Петрозаводске, поинтересовался глава города Владимир Любарский и сам ответил на этот вопрос.

«Находится он на Зареке, при входе на Зарецкое Троицкое кладбище. Это крест, который поставил местный житель - Юлиан Иванович Сараев - в память о Петре Первом. Крест был установлен на следующий день после смерти императора - 29 января 1725 года. Недавно крест был отреставрирован, сегодня можно без труда прочитать надпись на нём: "1725-го генваря 29 дня построил сей честной крест Господень по вере своей Петровских заводов житель Иулиан Иоанов Сараев на поклонение всем православным христианам», - рассказал Любарский.

Также мэр побоагодарил служителей Крестовоздвиженского собора, которые сохраняют старейший памятник нашего города.

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