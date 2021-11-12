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Глава Петрозаводска рассказал, когда город украсят к Новому году

Новости. Общество
13:59, 25 Ноября 2021
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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В столице Карелии установят 15 елок и 70 световых фигур, сообщил мэр города Владимир Любарский.

Первая елка уже установлена на пересечении улиц Сыктывкарской и Попова. Управляющая компания «ОнегоСтройСервис» украсила сквер Каскад на радость малышам Древлянки. Вскоре начнется украшение и других районов города. Об этом глава Петрозаводска пишет на своей странице в соцсети.

«Первые консоли начали монтировать на площади Гагарина. Всего их будет развешено более 900 штук. В этом году планируем установить 2 живых и 13 искусственных елей. На улицы Петрозаводска вернутся так полюбившиеся горожанам фотозоны и световые фигуры. Всего — порядка 70 штук. К слову, привокзальную площадь украсят цифры следующего года — 2022. Украшение города к Новому году должно завершиться к 15 декабря», — сообщил Владимир Любарский.

Глава Петрозаводска напомнил, городской дом культуры объявил конкурс авторских елочных игрушек «Новогодняя сказка». Все желающие могут сделать украшение для елки, установленной на набережной в створе проспекта Ленина. Игрушку, которая победит в номинации на приз мэра, Владимир Любарский постарается повесить на елку сам.

«Знаю, что многие жители объединяются для украшения своих домов, подъездов и дворов. И это очень здорово! Хорошо, если к созданию новогоднего настроения активно подключится и бизнес, украсив свои витрины и входные группы. Давайте приближать праздник вместе», — пишет мэр города.

Ранее сообщалось, туристы со всей России мечтают встретить Новый год в Петрозаводске.

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