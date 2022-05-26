890x80
Реклама
Сегодня в Карелии простятся с бойцом Евгением Чубариным, погибшим на Украине через 4 дня после отъезда из дома
26.05.2022 09:00
В Карелии желающим подписать контракт с военкоматом обещают зарплату от 200 тысяч рублей
26.05.2022 15:10
«Прощай, Евгений, и прости!»
26.05.2022 18:51
Дайверы обнаружили затонувший корабль в Ладожском озере у монастыря в Карелии
26.05.2022 09:20

Глава Петрозаводска рассказал о своем опыте предпринимателя

Новости. Общество
07:15, 27 Мая 2022
фото: Владимир Любарский/ВК

Новости партнеров

В День российского предпринимательства Владимир Любарский вспомнил о своем опыте в бизнесе.

В минувший четверг, в День российского предпринимательства, глава Петрозаводска встретился с бизнесменами, чье дело улучшает Петрозаводск.

«Когда-то у меня тоже был предпринимательский опыт. Общение с налоговиками и учредителями, расчеты издержек и прибыли, поиск партнеров и прочее – все это, безусловно, повлияло на мою жизнь, многому научило. С уверенностью могу сказать, предприниматели – это умные люди, не боящиеся сложных решений и опирающиеся на здравый смысл», - пишет Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

По мнению мэра, бизнес – это кровеносная система экономики, наша опора.

«Да, труд учителя или врача очень важен, но зарплату эти специалисты получают из бюджета, а бюджет наполняется за счет налоговых поступлений. И в этом роль бизнеса неоценима», - уверен глава Петрозаводска.

Любарский отметил, что с каждым годом примеров социальной ориентированности у наших предпринимателей становится все больше. Так, карельский форелевод Николай Федоренко и магазин HobbyMir установили скамейки у дома №4 по проспекту Ленина. Без помощи бизнеса не обошлась и подготовка к празднованию 9 мая. А когда две недели назад разлилась Лососинка и под Пименовским мостом образовался затор, для устранения которого у города просто не было техники, на помощь пришел бизнес. Быстро и безвозмездно.

«На сегодняшней встрече прозвучало предложение рассказать жителям о бизнесе, который активно участвует в жизни города. Думаю, для этого мы используем фотовыставку на Советской площади. Ведь заразительным бывает не только дурной пример. Хороший – тоже», - пишет Владимир Любарский.

Ранее глава Петрозаводска рассказал о проявлениях гражданской инициативы в городе.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.05.2022, 00:10
Босоножки китайского бренда расплавилась на ногах девушки
25.05.2022, 07:00
Карелия стала вторым регионом России, где люди чаще всего сходят с ума
23.05.2022, 16:59
Стало известно, когда холод уйдет из Карелии
23.05.2022, 22:00
«Макдональдс» в России будет обозначать слово из двух букв
24.05.2022, 09:41
Туристы выбирают три озера в Карелии для отдыха летом
22.05.2022, 08:54
Любарский: «Петрозаводску повезло…»

Аналитика

26.05.2022 18:51
Тема недели
«Прощай, Евгений, и прости!»
В селе Шелтозеро Прионежского района Карелии простились с 24-летним Евгением Чубариным, погибшим под Мариуполем.
Кто в правительстве Карелии самый богатый
25.05.2022 15:25
Дмитрий Фабрикантов: «Будущее Карелии — в развитии промышленности»
25.05.2022 15:23
«Я не позволю себя оскорблять!»
24.05.2022 15:24
Камень точит не вода: Международный форум камнеобработки состоялся в Петрозаводске
24.05.2022 15:06
Вся аналитика

Чтиво

26.05.2022 13:40
Личное мнение
Элиссан Шандалович: России необходимо вернуться к отечественной системе медицинского образования
России необходимо вернуться к системе отечественного медицинского образования, заявил спикер парламента Карелии, Заслуженный врач республики Элиссан Шандалович.
«Нужно постоянно следить за уровнем своей батарейки»
23.05.2022 12:01
Такой не железный «Железный человек»
18.05.2022 12:00
архив чтиво

Медиа

Более 800 человек приняли участие в спортивном празднике «Забег.РФ» в Петрозаводске
23.05.2022 11:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.