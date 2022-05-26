Глава Петрозаводска рассказал о своем опыте предпринимателя

В День российского предпринимательства Владимир Любарский вспомнил о своем опыте в бизнесе.

В минувший четверг, в День российского предпринимательства, глава Петрозаводска встретился с бизнесменами, чье дело улучшает Петрозаводск.

«Когда-то у меня тоже был предпринимательский опыт. Общение с налоговиками и учредителями, расчеты издержек и прибыли, поиск партнеров и прочее – все это, безусловно, повлияло на мою жизнь, многому научило. С уверенностью могу сказать, предприниматели – это умные люди, не боящиеся сложных решений и опирающиеся на здравый смысл», - пишет Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

По мнению мэра, бизнес – это кровеносная система экономики, наша опора.

«Да, труд учителя или врача очень важен, но зарплату эти специалисты получают из бюджета, а бюджет наполняется за счет налоговых поступлений. И в этом роль бизнеса неоценима», - уверен глава Петрозаводска.

Любарский отметил, что с каждым годом примеров социальной ориентированности у наших предпринимателей становится все больше. Так, карельский форелевод Николай Федоренко и магазин HobbyMir установили скамейки у дома №4 по проспекту Ленина. Без помощи бизнеса не обошлась и подготовка к празднованию 9 мая. А когда две недели назад разлилась Лососинка и под Пименовским мостом образовался затор, для устранения которого у города просто не было техники, на помощь пришел бизнес. Быстро и безвозмездно.

«На сегодняшней встрече прозвучало предложение рассказать жителям о бизнесе, который активно участвует в жизни города. Думаю, для этого мы используем фотовыставку на Советской площади. Ведь заразительным бывает не только дурной пример. Хороший – тоже», - пишет Владимир Любарский.

Ранее глава Петрозаводска рассказал о проявлениях гражданской инициативы в городе.