Глава Петрозаводска уехал в отпуск

Владимир Любарский вышел в отпуск до 10 февраля, о чем сообщил на своей странице в соцсети.

Глава столицы Карелии Владимир Любарский рассказал в соцсети о своем отпуске.



«С 6 по 10 февраля ьбуду в отпуске. Страница в надежных руках - пишите в ЛС по всем вопросам, как и раньше - коллеги постараются ответить по существу. Прошу с пониманием относиться к тому, что ответ не всегда так быстр, как хотелось бы - сообщений приходит много. Стараемся ничего не пропустить, отвечать в порядке, соответствующем степени проблемы, но сбои случаются. Сейчас реже, чем раньше».



В частности, Любарский упомянул вопрос, который ему задают горожане - о том, что градоначальник читает.



«Видимо пост Артура Олеговича про книги Кервуда как-то нашел отклик и у моих подписчиков. Кервуда читал, да. Сейчас времени на чтение почти не остается. Бумажная книга - это мечта, а не реальность, - отметил глава города. - Приходится мириться с аудиоформатом. Из недавнего - «Голем» Густава Майринка - тем, кому нравится «Мастер и Маргарита» Булгакова - эта книга, мне кажется, обязательна к прочтению. Созвучия налицо».



Кроме того, Любарский продолжает читать философский труд Антуана де Сент-Экзюпери «Цитадель». Напомним, ранее глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети рассказал, что чтение для него является лучшим отдыхом после тяжелого рабочего дня.



На тот момент Парфенчиков читал роман Джеймса Кервуда «Казан», историю «о благородном волке, в жилах которого кровь свободолюбивого хищника смешалась с кровью преданной собаки».