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Глава Петрозаводска: «желаю нашим учёным всегда «доходить до Главного!»

Новости. Общество
10:23, 08 Февраля 2022
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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Владимир Любарский поздравил карельских ученых с Днем российской науки.

Глава Петрозаводска от всей души поздравил карельских ученых с Днем российской науки, уточнив, что именно на опыт и знания исследователей опираются городские власти при решении различных задач.

Владимир Любарский напомнил, что в данный момент карельские эксперты участвуют в создании новой городской системы общественного транспорта. Также в школах города появился новый путеводитель, созданный геологами КарНЦ РАН, рассказывающий о более чем 20 необычных маршрутах и неочевидных туристических объектах с точки зрения геологии.

«Искренне поздравляю с Днем российской науки всех ученых и нашего опорного вуза Карелии ПетрГУ, и Карельского научного центра Российской академии наук, и Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова, научных сотрудников музеев и национальных парков! Большого вам вдохновения и открытий, плодотворного научного поиска, а главное — новых последователей из числа молодежи, — обратился глава карельской столицы к деятелям науки республики. — Желаю нашим учёным всегда „доходить до Главного“!»

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Teатральный критик
2022-02-08 13:14:13
Напишут с десяток диссертаций по одомашниваему краснокнижных лишайников
Zim
2022-02-08 12:51:13
«Главный ученый секретарь Российской академии наук (РАН) Николай Долгушкин в ходе общего собрания академии сообщил, что с 2012 г. число покидающих страну ученых и высококвалифицированных специалистов пятикратно увеличилось — с 14 000 до 70 000 человек в год.
Строгий
2022-02-08 12:38:49
В Питере, пишут в СМИ сегодня, уголовные дела завели из за плохой уборки города, 60 компаний обыскивают, во как!?!
А у нас всё хорошо....
Саныч
2022-02-08 12:29:14
Ждем стихи. Или он только про ногу могёт?
Экcперд
2022-02-08 11:50:30
День взятия бастилии прошел впустую (с). Вот кто ему отрывной календарь на Новый год подарил ?
сникерс
2022-02-08 11:40:09
он опять бредит... коронавирус все-таки
АК
2022-02-08 10:58:51
всегда «доходить до Главного!» )))

Т.е. опять всё через Путина.
Teатральный критик
2022-02-08 10:48:48
Карельские учОные с пушкинской в количестве 600 штук и еще их 200 на невского. Петросколково
Руслан
2022-02-08 10:47:10
Учёные? У нас есть они? Тогда здОрово! А я читал в СМИ об многочисленных талантливых учёных ,уехавших из страны за рубеж, чтобы нормально работать и хорошо зарабатывать!?!
Правда ,из Карелии, вообще ни о ком не слушал!?!
Беня
2022-02-08 11:32:50
Руслан, не верь никому. У нас никого нет: ни ученых, ни врачей ни спортсмэнов, ни дворников. А нет, вру, вот дворники есть, раз за уборку берут, значить есть. Где-то :)
Изя
2022-02-08 10:45:27
Много и не о чём , умеет говорить " патриот " ))) :)
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