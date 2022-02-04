Глава Петрозаводска: «желаю нашим учёным всегда «доходить до Главного!»

Владимир Любарский поздравил карельских ученых с Днем российской науки.

Глава Петрозаводска от всей души поздравил карельских ученых с Днем российской науки, уточнив, что именно на опыт и знания исследователей опираются городские власти при решении различных задач.

Владимир Любарский напомнил, что в данный момент карельские эксперты участвуют в создании новой городской системы общественного транспорта. Также в школах города появился новый путеводитель, созданный геологами КарНЦ РАН, рассказывающий о более чем 20 необычных маршрутах и неочевидных туристических объектах с точки зрения геологии.

«Искренне поздравляю с Днем российской науки всех ученых и нашего опорного вуза Карелии ПетрГУ, и Карельского научного центра Российской академии наук, и Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова, научных сотрудников музеев и национальных парков! Большого вам вдохновения и открытий, плодотворного научного поиска, а главное — новых последователей из числа молодежи, — обратился глава карельской столицы к деятелям науки республики. — Желаю нашим учёным всегда „доходить до Главного“!»