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Глава поселка в Карелии, где выявили 8 инфицированных COVID-19, заявил об обязательном ношении масок

Новости. Общество
10:44, 03 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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Глава Салминского сельского поселения Карелии Константин Булахов заявил, что нахождение людей в общественных местах без масок не допустимо.

"Уважаемые жители и гости посёлка Салми, напоминаю о необходимости соблюдения изоляционных мероприятий. Нарушителей самоизоляции, обязательной для прибывших в п. Салми из других регионов, будут привлекать к ответственности. С 03.05.2020 года начинаются регулярные рейды полиции по выявлению нарушителей. Лица, прибывшие в п. Салми из других регионов РФ, должны получить рекомендации по телефону горячей линии Минздрава РК 8-800-201-06-57 и строго их исполнять. Нахождение любых граждан, включая жителей п. Салми, в общественных местах без масок не допустимо. Нахождение любых граждан за пределами своих квартир, домов, земельных участков без уважительной причины не допустимо", - написал Константин Булахов в паблике "Подслушано в п. Салми".

Напомним, на 3 мая диагноз COVID -19 был подтвержден еще у троих жителей поселка Салми в Питкярантстком районе. Все они из одного круга контактов. Таким образом, число инфицированных в этом небольшом поселке увеличилось до 8 человек. Накануне Минздрав Карелии отправил в Салми бригаду медиков.

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