Глава Прионежского района Карелии ответит на вопросы жителей в прямом эфире

Григорий Шемет расскажет, какую работу провели после подтоплений в мае и сентябре и как идет расселение аварийного жилья.

В рамках проекта «ЦУР Объясняет» в четверг, 27 октября, в прямом эфире на вопросы жителей Прионежского района о том, как проходит расселение аварийного жилья, какие детсады и школы ремонтируются в районе, ответит глава администрации Прионежского района республики Карелия Григорий Шемет.

Вопросы жители могут задать заранее: в комментариях под анонсом прямого эфира в пабликах «Республика Карелия» во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».

Начало трансляции в 18:20. Прямой эфир можно посмотреть на телеканале ОТР, в пабликах «Республика Карелия» во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также в записи на телеканале «САМПО ТВ 360°» в 20:20.

«ЦУР Объясняет» — информационный проект, в котором министры, заместители министров и главы муниципалитетов отвечают на волнующие граждан вопросы о соцзащите, образовании, здравоохранении, поддержке предпринимательства, строительстве, благоустройстве и ЖКХ, экологии и ТКО, транспорте, дорожном хозяйстве и энергетике.