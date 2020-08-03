Глава Пряжинского района ушла с поста

Галина Иванова, на которую было заведено уголовное дело по статье мошенничество, покинула пост главы района.

В середине июля, Галина Иванова, ранее возглавлявшая Пряжинский район и Матросское сельское поселение, заявила на своей странице "ВКонтакте" об уходе с постов.

"Сегодня я отработала последний день на должности Главы Матросского сельского поселения и Главы Пряжинского национального муниципального района. Что хочу сказать – было интересно, местами очень непросто, но всегда познавательно. Одно я поняла точно – всегда надо вовремя уходить, пока не стало поздно, скучно, неинтересно, опасно... И вот для меня наступило это "вовремя". Я сама так решила, просто почувствовала, что пора. Пора идти другой дорогой, новой и восхитительно неизвестной", – написала 13 июля Галина Иванова.

На официальном сайте района пока нет информации о назначении нового руководителя.

Напомним, в марте стало известно, что на нее завели уголовное дело. По версии следствия в период с февраля по май 2019 года глава района подготовила фиктивные табели учета своего рабочего времени и расчета оплаты труда, которые представила в бухгалтерию администрации района, вследствие чего незаконно получила бюджетные денежные средства за якобы имевшие место командировки на общую сумму свыше 30 тысяч рублей.