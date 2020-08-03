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Глава Пряжинского района ушла с поста

Новости. Общество
12:25, 04 Августа 2020
фото: © страница Вконтакте Галины Ивановой
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Галина Иванова, на которую было заведено уголовное дело по статье мошенничество, покинула пост главы района.

В середине июля, Галина Иванова, ранее возглавлявшая Пряжинский район и Матросское сельское поселение, заявила на своей странице "ВКонтакте" об уходе с постов.

"Сегодня я отработала последний день на должности Главы Матросского сельского поселения и Главы Пряжинского национального муниципального района. Что хочу сказать – было интересно, местами очень непросто, но всегда познавательно. Одно я поняла точно – всегда надо вовремя уходить, пока не стало поздно, скучно, неинтересно, опасно... И вот для меня наступило это "вовремя". Я сама так решила, просто почувствовала, что пора. Пора идти другой дорогой, новой и восхитительно неизвестной", – написала 13 июля Галина Иванова.

На официальном сайте района пока нет информации о назначении нового руководителя. 

Напомним, в марте стало известно, что на нее завели уголовное дело. По версии следствия в период с февраля по май 2019 года глава района подготовила фиктивные табели учета своего рабочего времени и расчета оплаты труда, которые представила в бухгалтерию администрации района, вследствие чего незаконно получила бюджетные денежные средства за якобы имевшие место командировки на общую сумму свыше 30 тысяч рублей.

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Комментарии

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Изя
2020-08-04 13:21:10
Опять что ли "приставы" накосячили ?? В Пряже то что им нужно ? :)
новый
2020-08-04 13:04:04
Да все знают, что её подставили.
User
2020-08-04 12:58:08
Самое плохое и самое опасное, что может быть для человека, который занимается политикой, вцепиться в свое кресло руками и зубами, и думать только об этом. Тогда в этом случае провал неизбежен, потому что всегда будешь бояться совершить какой-то неверный шаг.(c)В.В.Путин
кир
2020-08-04 15:27:24
User, сторож, заняться не чем на работе. В политику полез, необразованный. Хозяин узнает - выгонит. Не твоё это, не твоё.
Изя
2020-08-04 13:19:49
User, и чо теперь ему делать ? :)
User
2020-08-04 13:42:10
Изя, зависит от того, офицер или нет. :)
Изя
2020-08-04 14:06:26
User, так вроде подполковник был.
zanoza
2020-08-04 12:38:54
Ну если идти "новой и восхитительной дорогой",тогда, конечно, нафига это мэрство. У Мирошник вот нет такой новой и восхититеьной дороги, сидит ровно, а может и не очень ровно, но ей пока не наскучило в мэрах.
тетка
2020-08-04 14:07:01
zanoza, !!!
кир
2020-08-04 12:30:09
"Эти глаза напротив".© Не верь им.
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