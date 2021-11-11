Глава Карелии поздравил с 55-летием Дмитрий Новикова

Известный карельский писатель, чей роман переведен на английский и болгарский языки, сегодня празднует свой юбилей.

«Сегодня 55-летие отмечает известный карельский писатель Дмитрий Новиков, лауреат многочисленных престижных премий, Заслуженный работник культуры РК», — написал на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков.

Глава Карелии отметил, что Дмитрий Новиков является одним из карельских авторов, получивших международное признание — его роман «Голомяное пламя» перевели на английский и болгарский языки. В Национальном музее Карелии по роману поставлен спектакль, создана виртуальная экскурсия.

«Уважаемый Дмитрий Геннадьевич, поздравляю вас с днем рождения! Здоровья, вдохновения, новых книг и творческих побед!» — поздравил юбиляра Артур Парфенчиков.