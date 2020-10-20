Глава Роспотребнадзора назвала ответственных за проверки соблюдения масочного режима в Карелии

Наказывать магазины, заведения общепита и другие организации за нарушения масочного режима должны органы исполнительной власти и местного самоуправления Карелии.

Об этом сообщила на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Людмила Котович.

Она ответила на предложение депутатов усилить контроль за соблюдением масочного режима в связи с обострением пандемии коронавируса.

"Масочный режим введен в режиме чрезвычайной ситуации распоряжением главы (республики – прим. ред.) Это административное наказание в соответствии со статьей 20.6.1 Кодекса… Право составлять протоколы по этой статье… (имеют) органы исполнительной власти и органы местного самоуправления. То есть Роспотребнадзор по этой статье не привлекает к ответственности…", - пояснила Котович.

Почему эта ситуация вызвала обеспокоенность депутатов, читайте в интернет-газете "Вести Карелии"