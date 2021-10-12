Глава Роспотребнадзора назвала условия перевода школьников на дистанционное обучение

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что необходимо отправлять на дистанционное обучение при 20% отсутствующих в классе.

Школьников необходимо отправлять на дистанционное обучение в случае, если в классе по причине болезни отсутствуют свыше 20% детей, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом информирует РИА Новости.

«Если в классе больше 20% отсутствуют по причине болезни, то, конечно, это очаг, и эти дети должны находиться дома. Родители должны контролировать состояние здоровья детей и их нахождение исключительно дома, минимизировав контакты в случае принятия такой меры. Это, безусловно, должно быть организовано», — сказала Попова.