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Глава Роспотребнадзора назвала условия перевода школьников на дистанционное обучение

Новости. Общество
22:30, 12 Октября 2021
фото: © Кирилл Кухмарь / ТАСС

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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что необходимо отправлять на дистанционное обучение при 20% отсутствующих в классе.

Школьников необходимо отправлять на дистанционное обучение в случае, если в классе по причине болезни отсутствуют свыше 20% детей, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом информирует РИА Новости.

«Если в классе больше 20% отсутствуют по причине болезни, то, конечно, это очаг, и эти дети должны находиться дома. Родители должны контролировать состояние здоровья детей и их нахождение исключительно дома, минимизировав контакты в случае принятия такой меры. Это, безусловно, должно быть организовано», — сказала Попова.

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