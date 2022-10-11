Глава Роспотребнадзора России назвала ситуацию со свиным гриппом напряженной

По словам Анны Поповой, грипп был зарегистрирован уже в 74 регионах страны.

Обстановка по заболеваемости гриппом, в том числе свиным, в некоторых регионах России характеризуется как напряженная, сообщила в четверг руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова приводит ТАСС.

«Грипп в самом деле регистрируется уже в 74 субъектах, но ситуация разная. Где-то ситуация уже достаточно напряженная, где-то пока еще ситуация более-менее спокойная и стабильная», — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

Вариант гриппа А (H1N1) 2009 или свиной грипп поражает в первую очередь детей и людей старшего поколения, а также людей с ослабленным здоровьем, сообщила Попова.

«И этот вариант гриппа уже сегодня показывает, что в первую очередь он поражает детей. И ситуация в детских садах и школах осложняется и людей старшего поколения. И конечно же, в группе риска остаются люди с ослабленным здоровьем», — сказала она.