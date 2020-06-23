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Глава Ростуризма призвала россиян ехать отдыхать в Карелию

Новости. Общество
13:00, 24 Июня 2020
фото: © ТАСС / Пресс-служба Ростуризма
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Помимо южных морских курортов в России множество природных красот, которые могут стать достойной альтернативой для путешествия этим летом.

Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы "Док-ток" на Первом канале, пишет ТАСС.

"Время отдыхать в России, в нашей стране. Мы понимаем, что лето в первую очередь ассоциируется с пляжным отдыхом, с морем. Но давайте не будем забывать про такие прекрасные, замечательные направления с великолепной природой, как Алтай, Хакасия, Карелия", – сказала Догузова.

Ранее Догузова сообщила, что полноценный запуск летнего туристического сезона в большинстве регионов РФ начнется с 1 июля, а уже на этой неделе в 40 субъектах РФ заработают гостиницы, санатории, другие объекты размещения. Летняя круизная навигация начнется в России 28 июня.

Ранее в Кремле посоветовали туристам ехать в Карелию.

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Комментарии

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Ткачев
2020-06-24 13:20:55
Все у нас, вся страна у нас, только вас ждали. Вина дорогим гостям!
новый
2020-06-24 13:14:38
Нафиг не уперлись. Припрутся и будут везде шастать.
Гость
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