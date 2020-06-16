В Кремле посоветовали туристам ехать в Карелию

В Кремле российским туристам назвали подходящие места для отдыха внутри страны грядущим летом.

Специальный представитель главы государства по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов рассказал на пресс-конференции об интересных туристических направлениях внутри страны, пишет Lenta.ru.

По его словам, в России – от запада до востока, как и с севера на юг – есть множество интересных путешественникам локаций.



"Калининград, Балтийское побережье, Куршская коса, Карелия, Кижи, Валаам, район Сортавала – красотища", – заметил Иванов.

Напомним, "Интурист" начал предлагать россиянам туры в Карелию.

Также Карелия вошла в топ направлений для летнего туризма.