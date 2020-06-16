В Кремле посоветовали туристам ехать в Карелию

В Кремле российским туристам назвали подходящие места для отдыха внутри страны грядущим летом.
Специальный представитель главы государства по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов рассказал на пресс-конференции об интересных туристических направлениях внутри страны, пишет Lenta.ru.
По его словам, в России – от запада до востока, как и с севера на юг – есть множество интересных путешественникам локаций.
"Калининград, Балтийское побережье, Куршская коса, Карелия, Кижи, Валаам, район Сортавала – красотища", – заметил Иванов.
Напомним, "Интурист" начал предлагать россиянам туры в Карелию.
Также Карелия вошла в топ направлений для летнего туризма.
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