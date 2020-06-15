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"Интурист" начал предлагать россиянам туры в Карелию

Новости. Общество
15:25, 16 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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Туроператор открыл продажи пакетных туров по 10 новым турмаршрутам в России.

Россиянам предлагаются как однодневные туры без ночевки, так и поездки на неделю или девять дней. Туристы могут сами выбрать способ передвижения: можно оформить только наземное обслуживание, добраться на самолете регулярным рейсом или на поезде, пишет "Интерфакс".

"Помимо популярных Сочи и Анапы, а также курортов Крыма и экскурсионных туров по Золотому кольцу к бронированию теперь доступны экскурсионные и оздоровительные туры в Мурманскую область, Самарскую область, республику Карелия, Новгородскую и Ленинградскую области, Калининград, Татарстан, республику Хакасия, Камчатку и в Бурятию на озеро Байкал", – рассказали в компании "Интурист".

По словам исполнительного директора туроператора Сергея Толчина, временное закрытие въездного туризма освободило значительные емкости на популярных туристических маршрутах.

Первые дни продаж пакетных туров показали заинтересованность российских туристов в новых маршрутах.

Ранее Карелия вошла в топ направлений для летнего туризма.

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