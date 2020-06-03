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Карелия вошла в топ направлений для летнего туризма

Новости. Общество
09:42, 04 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил популярные туристические направления для отдыха летом 2020 года.

Пока одни российские регионы остаются закрытыми на въезд, и сохраняются строгие карантинные меры в них, в других регионах туристы активно отдыхают, сообщили в пресс-службе Tvil.ru.

"Среди внутренних направлений путешественники, в основном, выбирают Крым и Краснодарский край, на третьем месте Ленинградская область и Санкт-Петербург, города "Золотого кольца России" на четвертом и Карелия на пятом месте", – отметила директор по развитию и коммуникациям Tvil.ru Оксана Шустикова.

В десятке популярных направлений для отдыха этим летом карельские города Лахденпохья, Медвежьегорск и Сортавала. Туристы в Карелии бронируют коттеджи на июнь, июль и август на период от 5 до 26 дней и потратят на проживание, в среднем, 27 тысяч рублей на семью или компанию до пяти человек.

Ранее Карелия вошла в топ российских маршрутов для велотуризма.

 

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