Карелия вошла в топ направлений для летнего туризма

Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил популярные туристические направления для отдыха летом 2020 года.

Пока одни российские регионы остаются закрытыми на въезд, и сохраняются строгие карантинные меры в них, в других регионах туристы активно отдыхают, сообщили в пресс-службе Tvil.ru.



"Среди внутренних направлений путешественники, в основном, выбирают Крым и Краснодарский край, на третьем месте Ленинградская область и Санкт-Петербург, города "Золотого кольца России" на четвертом и Карелия на пятом месте", – отметила директор по развитию и коммуникациям Tvil.ru Оксана Шустикова.

В десятке популярных направлений для отдыха этим летом карельские города Лахденпохья, Медвежьегорск и Сортавала. Туристы в Карелии бронируют коттеджи на июнь, июль и август на период от 5 до 26 дней и потратят на проживание, в среднем, 27 тысяч рублей на семью или компанию до пяти человек.

Ранее Карелия вошла в топ российских маршрутов для велотуризма.