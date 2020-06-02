Карелия вошла в топ российских маршрутов для велотуризма

Опубликована подборка самых лучших маршрутов для велотуризма в России, сообщили в Tvil.ru.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил, какие маршруты самые лучшие для велотуризма.

Большинство пользователей соцсетей предпочитает путешествовать на велосипеде по крымским долинам – от Бахчисарая до Фороса. На втором месте сразу два "победителя" – маршруты от Пушкинских Гор до Пскова (через Изборск) и из Ростова-на-Дону до Кисловодска. "Бронзу" получает маршрут вокруг Ладожского озера в Ленинградской области – 9,3% голосов.

По данным опроса, россияне также часто совершают велопутешествия по городам "Золотого кольца России", по берегам Байкала, а также по заказнику "Толвоярви" в Карелии, городу Марий Эл, по Шолоховским местам (через Ефремов, Задонск, Воронеж, Лиски, станица Вешенская) и по Маркотхскому хребту – от Новороссийска до Кабардинки.

Ранее сообщалось, что Карелию хотят включить в список новых направлений для внутреннего туризма.