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Карелию хотят включить в список новых направлений для внутреннего туризма

Новости. Общество
08:30, 26 Мая 2020
фото: © Валерий Поташов / Столица на Онего
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Ростуризм занимается подготовкой к запуску новых направлений для внутреннего туризма, которые заинтересуют как организованных, так и самостоятельных туристов.

Ростуризм готовит к запуску новые маршруты путешествий по России, пишет "Интерфакс".

"Речь идет о запуске новых автомобильных и железнодорожных маршрутов, а также чартерных направлений. Отдельно работаем с Минтрансом над расширением географии и объемов предложения в регионах. Наша работа направлена как на организованных, так и на самостоятельных туристов", – рассказала глава ведомства Зарина Догузова.

Глава Ростуризма отметила, что обсуждает с туроператорами также возможность формирования туров на Русский Север – это Карелия, Архангельская область, Мурманская область, Вологодская область и Республика Коми. 

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