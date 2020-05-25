Карелию хотят включить в список новых направлений для внутреннего туризма

Ростуризм занимается подготовкой к запуску новых направлений для внутреннего туризма, которые заинтересуют как организованных, так и самостоятельных туристов.

Ростуризм готовит к запуску новые маршруты путешествий по России, пишет "Интерфакс".



"Речь идет о запуске новых автомобильных и железнодорожных маршрутов, а также чартерных направлений. Отдельно работаем с Минтрансом над расширением географии и объемов предложения в регионах. Наша работа направлена как на организованных, так и на самостоятельных туристов", – рассказала глава ведомства Зарина Догузова.

Глава Ростуризма отметила, что обсуждает с туроператорами также возможность формирования туров на Русский Север – это Карелия, Архангельская область, Мурманская область, Вологодская область и Республика Коми.