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Новости. Общество
14:01, 21 Марта 2019
фото: ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Глава Росводресурсов РФ высказал опасения о паводках в Карелии

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Карелия вошла в число регионов, вызывающих опасения в связи с паводковой обстановкой.

В этом году в России не ожидается наводнений в связи с весенним паводком. Однако, есть регионы, вызывающие опасения, пишет "Российская газета".

Так, сохраняется вероятность образования опасных заторов льда при вскрытии рек и подъеме уровней воды на территории рек Карелии, Башкирии, Якутии, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Волгоградской и Саратовской, Новосибирской, Тюменской областей и южной половины Камчатского края. Об этом рассказал "РГ" глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

Реки там находятся в зоне риска, как в силу особенностей географического расположения, так и в силу складывающейся сегодня обстановки.

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Комментарии

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однозначно
2019-03-21 14:20:30
Ежели масковские и питерские лохи понастроили себе дач в зоне подтопления, то это исключительно ихние проблемы. Они же сами ближе к воде быть хотели :)
zanoza
2019-03-21 14:07:37
Что за напасть на Карелию? Нам ещё до кучи паводка не хватает.
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