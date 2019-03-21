Глава Росводресурсов РФ высказал опасения о паводках в Карелии

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Карелия вошла в число регионов, вызывающих опасения в связи с паводковой обстановкой.
В этом году в России не ожидается наводнений в связи с весенним паводком. Однако, есть регионы, вызывающие опасения, пишет "Российская газета".
Так, сохраняется вероятность образования опасных заторов льда при вскрытии рек и подъеме уровней воды на территории рек Карелии, Башкирии, Якутии, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Волгоградской и Саратовской, Новосибирской, Тюменской областей и южной половины Камчатского края. Об этом рассказал "РГ" глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.
Реки там находятся в зоне риска, как в силу особенностей географического расположения, так и в силу складывающейся сегодня обстановки.
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