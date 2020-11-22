Глава штаба по борьбе с коронавирусом в Карелии Игорь Корсаков прокомментировал ситуацию со смертностью (ВИДЕО)

Заместитель премьер-министра по вопросам здравоохранения и социальной защиты Карелии, а также глава оперштаба по борьбе с коронавирусом в республике Игорь Корсаков прокомментировал информацию СМИ о якобы заниженной статистике по смертности от COVID-19.

"Что касается смертности от ковида, мы всегда исходили от одного правила: показывать всю информацию достоверно, – сказал Корсаков. – И, наверное, цифры сегодняшних дней в части инфицированных, когда по 300 человек, по 320, по 370 заболевают, показывают, что мы к этому подходим очень серьезно. Показываем всю информацию, которую реально выдает лаборатория".

Если затрагивать информацию, связанную со статистикой смертности, то по словам Корсакова, "конечно, в ковидных центрах умирают люди".

"Бывает, что умирает и по 3-4 человека. Но они не все умирают от ковида. Для того, чтобы поставить диагноз "смерть от ковида", мы должны обязательно провести патологоанатомическое вскрытие. И вот эта процедура, которая сегодня определена нормативными документами, составляет до 30 дней, – признался Игорь Корсаков. – Мы стараемся, конечно, за 2 недели этот вопрос решить. После двух недель, 17-18 дней, патологоанатом ставит диагноз. У нас люди умирают от инфарктов, от инсультов, от осложнений эндокринных заболеваний. Но смерть ведь не от ковида. После того как патологоанатом даст заключение, что основная причина смерти – коронавирусная инфекция, вот тогда этот человек попадает в реестр. И мы даем информацию, что человек умер от ковида".

Напомним, за минувшие сутки в Карелии 323 человек заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицировано 12462 человека. Выздоровели 6685 пациента. Умерли 87 человек.