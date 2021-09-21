Глава Следственного комитета объяснил необходимость запрета аморальных ток-шоу на ТВ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил ограничить демонстрацию сцен насилия и аморальные ток-шоу на федеральных телеканалах.

«Ввести ограничения на демонстрацию на общедоступных федеральных каналах сцен насилия, жестокости, различных проявлений аморализма и безнравственности, исключить различные ток- и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь», — заявил он в интервью ТАСС.

Бастрыкин пояснил, что связь между подобными шоу и агрессией доказана давно, как и влияние подобных трансляций на преступность среди молодежи, интеллектуальное развитие несовершеннолетних.

Он добавил, что необходимо «принять дополнительные меры по защите молодежи от информации, угрожающей ее благополучию, безопасности и развитию», а также по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с манипулированием сознанием граждан, в том числе несовершеннолетних, через социальные сети.

«Необходимо в кратчайшие сроки принять обновленную концепцию комплексной информационной безопасности», — сказал глава Следкома.