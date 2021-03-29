Глава Сумпосадского поселения Карелии выедет в Нюхчу для проверки ремонта сельского моста

Руководитель муниципального образования проведет встречу с жителями поморского села после их обращения к губернатору.

Глава Карелии Артур Парфенчиков попросил разобраться с ситуацией вокруг ремонта аварийного моста в старинном поморском селе Нюхча министра природных ресурсов и экологии республики Алексея Щепина, министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Сергея Щебекина и руководителя Беломорского района Алексея Уханова. Об этом говорится в ответе губернатора на обращение жительницы Нюхчи Елены Ефремовой, которая пожаловалась ему на бездействие муниципальных чиновников, не контролирующих ход ремонтных работ.

В карельском Минтрансе Елене Ефремовой пообещали, что глава Сумпосадского сельского поселения Беломорского района Анна Цуба выедет 31 марта в Нюхчу для того, чтобы лично проверить работы. Жителям села предложили обсудить все возникшие вопросы с руководителем муниципального образования, к которому оно относится.

О ситуации вокруг ремонта моста в Нюхче читайте в статье "Это – не Крымский мост, но для нашего села он важен!".