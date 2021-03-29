Главу Карелии просят вмешаться в ситуацию с ремонтом моста в поморском селе Нюхча

Жители села возмущены бездействием местных властей, не контролирующих ход ремонтных работ.

Жительница Нюхчи Елена Ефремова направила обращение главе Карелии Артуру Парфенчикову с просьбой вмешаться в ситуацию с ремонтом аварийного моста в этом старинном поморском селе. По словам Елены Ефремовой, попытки местного населения привлечь внимание руководства Беломорского района и Сумпосадского сельского поселения, на территории которых находится Нюхча, к ремонтным работам не находит отклика со стороны муниципальных чиновников.

"За время строительства, вопрос качественного исполнения работ поднимался неоднократно, – написала жительница села. – От бессилия из-за бездействия местных властей мы вынуждены были обратиться к журналистам. В нашей ситуации, оказалось, что это единственные люди кто отреагировал на нашу боль. На сегодняшний день ситуация является критической! Повышение температуры воздуха до плюсовых значений происходит стремительно. Лед на реке начинает активно таять!".

Как пояснила Елена Ефремова, жители Нюхчи опасаются, что могут остаться без переправы, соединяющей два берега села. Кроме того, может возникнут угроза подтопления домов, расположенных вдоль берега.

"Строители, выполняя свои работы, своевременно не занимались вывозом строительного мусора, поэтому весь мусор уйдет в реку (вода является питьевой), а затем в море. Старый мост (валуны, настил, деревянные опоры) также находится на поверхности льда, – добавила Елена Ефремова. – Этот мост сейчас является плотиной на пути будущего ледохода! Ни один надзорный орган не приезжал с проверкой (мы их не видели)! Опоры, как было заявлено, не залиты бетоном. И об этом знает администрация. О сроках окончания работ нам не говорят, для нас это тайна!".

Напомним, ремонт аварийного моста в Нюхче планировалось завершить еще в сентябре прошлого года, но сроки сдачи объекта был сорван, и администрации Сумпосадского сельского поселения пришлось даже искать нового подрядчика.

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