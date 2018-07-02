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Новости. Общество
06:40, 02 Июля 2018
фото: КарелИнформ

Главе администрации района в Карелии присвоили почетное звание

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Глава Карелии Артур Парфенчиков присвоил почетное звание руководителю администрации Сортавальского района Леониду Гулевичу.

Как отмечается в указе, чиновнику получил звание "Заслуженный работник органов местного самоуправления в Карелии".

Леонид Гулевич родился 15 июля 1970 года в посёлке Передовик Чечерского района, Гомельской области. С 1988 по 1989 год работал слесарем на Сортавальском мебельно-лыжном комбинате (СМЛК). В 2003 году окончил Санкт-Петербургскую академию сервиса и экономики по специальности: "Государственное и муниципальное управление" с присвоением квалификации "Менеджер".

С 8 декабря 2009 года был назначен на должность главы администрации Сортавальского муниципального района. В ноябре 2013 года по результатам конкурса повторно назначен на этот пост.

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