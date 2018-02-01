Главная сваха России готовится к собственной свадьбе

Телеведущая Роза Сябитова регулярно ездит на Кипр, где живет ее возлюбленный, и планирует гостевой брак.

Как утверждает Роза, ее возлюбленный Ринат настроен весьма серьезно. Мужчина сделал предложение Сябитовой, сообщает life.ru. Говоря о новом избраннике, она предпочла не называть его фамилию. По словам звезды ТВ, тот намеренно отказался от публичности и не планирует делиться подробностями личной жизни с журналистами

"Замуж, по всей видимости, выйду в этом году. Я уже получила предложение руки и сердца. Основное условие, которое поставила своему спутнику: я его не показываю. Он к шоу-бизнесу никакого отношения не имеет. Если хочет быть рядом со мной, никто его знать не должен. Он это условие принял, - сообщила телесваха. - Пока до конца не решила, буду ли ставить штамп в паспорте. В моем возрасте лучше выбирать гостевой брак".

"Я планировала в какое-то время купить недвижимость за границей. Теперь не буду ничего приобретать - она есть у моего возлюбленного. В нынешних отношениях я создала хорошие условия для счастья, радости и приятного времяпровождения. Я поработала, соскучилась, захотела отдохнуть - села в самолет и прилетела", - рассказала Сябитова.

По признанию телеведущей, ей не хотелось бы повторять свой предыдущий опыт. Звезда ТВ утверждала, что экс-супруг Юрий Андреев поднимал на нее руки. В то же время бывший муж телеведущей, наоборот, обвиняет ее во лжи. По его словам, Роза нарочно придумала скандал с избиением, чтобы привлечь к себе внимание общественности.