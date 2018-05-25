ФОТО: Главная телесваха страны разделась и разочаровала фанатов

Роза Сябитова показала пикантное фото из кабинета косметолога.

Звезда шоу "Давай поженимся" в свои 56 лет усиленно занимается омоложением, пишет uznayvse.

Недавно Роза Сябитова заявила о том, что собирается замуж, и поэтому "не выходит" из салонов красоты. Instagram главной свахи страны полнится фотографиями: вот Роза на маникюре, вот на 3D-моделировании лица, а вот она полуобнаженная на антицеллюлитной процедуре.

Роза выложила в Instagram пикантную фотографию, на которой она без одежды лежит на кушетке в кабинете косметолога.

"Да, Роза, не ожидала от вас.... Что не сделаешь ради рекламы и денег!", "Больная на всю голову", "Пропадает уважение… Обязательно грудь показать? Кошмар!", "Сябитова разочаровала", "Тебе нужно лицо ещё изменить, может, тогда будешь красавицей. А грудь — это силикон. Нет и груди у нее настоящей, все искусственное", "Роза просто кричит, посмотрите на меня, я такая сексуальная, не проходите мимо! Мужчины, неужели никто не хочет Розу? Она ведь с ума сойти может!", — отреагировала в комментариях пользователи.

Кроме того, Сябитова заявила, что планирует сделать гименопластику (восстановить девственность), чтобы порадовать мужа в первую брачную ночь.