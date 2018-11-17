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Новости. Общество
19:00, 17 Ноября 2018
фото: Столица на Онего

ГЛАВНАЯ ТЕМА: Сотни миллионов бюджетных рублей выброшены на ветер, садик, проработав несколько месяцев, закрылся из-за угрозы обрушения кровли

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В распоряжении "Столицы на Онего" оказались документы, на основании которых 6 ноября было принято решение о закрытии детского сада №53 на улице Ленинградской в Петрозаводске.

Это датированный 4 октября 2018 года акт проверки эффективного и целевого расходования бюджетных средств при приобретении и реконструкции здания, которую провели ревизоры министерства финансов Карелии; а также экспертиза ООО "ЗИНХАР", в которой содержался вывод о перегрузке несущей конструкции и угрозе обрушения кровли.

Получается, что должностные лица карельского правительства еще месяц назад (а на самом деле и раньше) знали о том, что детям и взрослым в этом здании угрожает опасность. Однако, как видно из хронологии событий, никаких мер не предпринимали и не поставили в известность нового собственника. 

Оказалось, что администрация Петрозаводска, которой республиканские власти в марте этого года передали реконструированное здание, о выводах экспертов узнала случайно. В кулуарах городской власти говорят, что информация об итогах проверки появилась у них вечером 2 ноября "неофициальным путем". В акте минфина содержались факты выявленных финансовых нарушений при реконструкции здания на Ленинградской, 6б на сумму 13,9 миллиона рублей, которые подкреплялись заключением уважаемой организации. В отчете ревизоров говорилось о завышении стоимости, недочетах при проведении строительно-монтажных работ, отходе подрядчика от проекта, нарушении ГОСТов и строительных норм и угрозе обрушения кровли в результате этого.

Подробнее – в расследовании Натальи Захарчук.

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