Главное о дачной реформе, которая начинает действовать с 2019 года

С 1 января 2019 года заработает новый закон о садоводстве и огородничестве, приходящий на смену устаревшему закону 1998 года.

До конца текущего декабря всю документацию садовых товариществ (СНТ) нужно будет привести в соответствие с новыми правилами.

Так, с 1 января будут существовать только две организационные формы: садовое некоммерческое товарищество (СНТ) или огородническое некоммерческое товарищество (ОНТ). Прочие формы (дачные кооперативы, партнерства и др.) упразднят. Участки тоже будут делиться на садовые и огородные. На участках садового назначения можно будет строить капитальные дома для постоянного проживания. На огородных участках разрешается возводить лишь хозяйственные постройки без фундамента — сараи, летние домики и кухни и т. п.

В капитальных домах с коммуникациями в СНТ можно будет прописаться, то есть оформить постоянную регистрацию. При этом даче необходимо присвоить почтовый адрес. Дом также должен соответствовать еще нескольким требованиям, сообщают "Вести Карелии",

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