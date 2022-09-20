Главную дорогу продлят в микрорайоне Петрозаводска из-за реконструкции Лососинского шоссе

Направление главной дороги на Древлянке изменится в связи с реконструкцией Лососинского шоссе.

По сообщению администрации Петрозаводска, с 30 сентября улица Защитников Донбасса станет продолжением главной дороги на Древлянке, переходящей из главной дороги по улице Хейкконена. Движение здесь будет организовано в соответствии с Правилами дорожного движения. Изменения связаны с проводимой реконструкцией Лососинского шоссе.

Управление автомобильных дорог республики и администрация города призывают петрозаводчан быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать свой маршрут.

Ранее сообщалось, с 29 сентября по 5 октября изменится схема движения транспорта на Древлянке. Здесь будет закрыт выезд с Оборонной улицы на Лососинское шоссе.