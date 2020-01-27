Главную площадь Петрозаводска закроют для автомобилистов

В конце недели временно закроют проезд на площади Кирова, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 20.00 30 января до 16.00 31 января будет запрещён въезд на площадь Кирова с улицы Правды. Ограничения вводятся в целях повышения безопасности и предупреждения ДТП на время проведения торжественных мероприятий.

Администрация Петрозаводска призывает горожан быть внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

Напомним, новогодняя конструкция рухнула на посетителей катка в центре Петрозаводска.