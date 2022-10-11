О главных достопримечательностях Карелии рассказали в Сирии

О Кижском погосте и петроглифах рассказали сирийцам на выставке всемирного наследия на карте России в Дамаске.

Кижский погост и петроглифы Онежского озера и Белого моря показали на выставке во Дворце конгресса в Дамаске. Об этом рассказали в сообществе музея «Кижи». Экспозицию, в которую вошли карельские культурные объекты, «Знакомство с Российской Федерацией: Всемирное наследие на карте России» подготовили сотрудники Президентской библиотеки России.

Открытие выставки посетили посол России в Сирии Александр Ефимов, министр культуры Сирии Любана Мушавах, президент Дамасского университета Мухаммад Усама Аль-Джаббан и другие.

«В основе выставки – фотографии, старинные гравюры, карты, книжные иллюстрации. Одним из трех первых объектов Всемирного наследия в России — одновременно с Московским Кремлем и историческим центром Санкт-Петербурга — стал Кижский погост, представленный на экспозиции снимками фотографа музея, известного фотомастера Игоря Георгиевского. Ему же принадлежат фото онежских петроглифов, которые тоже включены в состав выставки. Таким образом, Карелия представлена на выставке дважды», – рассказали в музее «Кижи».