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Новости. Общество
13:00, 16 Февраля 2019

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Аллергия в перинатальном центре, скандал в БСМП и рухнувшая кровля школы

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

А все плохо живем…


фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Число банковских карт у жителей Карелии превысило 1 миллион. Жители Карелии в 2018 году оплатили банковскими картами товары и услуги на сумму, которая впервые превысила годовой объем снятой с банковских карт наличности.

Сумма платежей по банковском картам в прошлом году достигла 110 млрд рублей, а годовой объем снятой наличности - 99,5 млрд рублей.

"Нет покоя грешнику"


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Сбивший насмерть женщину иерей Петунов может отправиться в колонию общего режима за конфликт с заключенным.

УФСИН по Карелии опубликовало официальный комментарий, почему ведомство требует через суд изменить режим наказания священнику Ивану Петунову, устроившему "пьяное" ДТП, в котором погибла женщина.

"За неоднократные нарушения правил внутреннего распорядка исправительного учреждения и конфликт с другим осужденным, осужденный П., признан злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания", - говорится в официальном сообщении ведомства.

Полцарства за сарай


фото: facebook Александра Лукьянова

"Убитое" здание бывшего магазина в Петрозаводске продали на аукционе за баснословные деньги.

Здание бывшего магазина "Ленторг" на Древлянке купил на аукционе предприниматель Никита Бокарев за 21,7 млн рублей.

По данным из открытых источников, предприниматель Никита Бокарев занимается техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств.

Роддом с аллергией


фото:

Перинатальный центр в Петрозаводске снова может стать объектом серьезных проверок.

Работники учреждения пожаловались на проблемы со здоровьем, которые у них возникают, когда они находятся в здании. Предполагают, что причиной недомоганий может стать плохая работа вентиляции.

Что же не так в нашей БСМП?

Очередной скандал случился в БСМП Петрозаводска: мужчину привезли на скорой, а позже охранник выкинул его на улицу, сообщил очевидец.

Петрозаводчанин рассказал, что стал очевидцем ужасного инцидента в БСМП. Денис Щербаков в минувший вторник, 12 февраля, около 18.00 пришел навестить отца в больнице. И около крыльца на входе обнаружил лежавшего мужчину.

Крыша съехала

В Карелии в Питкярантской средней школе №2 обрушилась крыша. Здание учебного заведения расположено на улице Победы.

По словам очевидцев, крыша рухнула под тяжестью снега на этой неделе. Дыра в кровле до сих пор не заделана. В известность был поставлен глава Питкярантского района Дмитрий Трошин, который сообщил об этом подрядчику. Когда будет залатана кровля, до сих пор неизвестно.

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