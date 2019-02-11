Число банковских карт у жителей Карелии превысило 1 миллион

Жители Карелии в 2018 году оплатили банковскими картами товары и услуги на сумму, которая впервые превысила годовой объем снятой с банковских карт наличности.

Сумма платежей по банковском картам в прошлом году достигла 110 млрд рублей, а годовой объем снятой наличности - 99,5 млрд рублей.

Количество банковских карт у населения Карелии продолжает расти. К началу 2019 года их число увеличилось до 1 млн 122 тысячи, то есть в среднем на каждые 100 жителей приходится 181 банковская карта, пишут "Вести Карелии".

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